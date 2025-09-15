UPI लेनदेन की दैनिक सीमा इन भुगतानों के लिए बढ़कर हुई लगभग दोगुनी

UPI की दैनिक सीमा कई भुगतानों के लिए बढ़कर हुई दोगुनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 pm Sep 15, 202509:48 pm

क्या है खबर?

भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चलाने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कुछ खास भुगतानों के लिए दैनिक सीमा बढ़ा दी है। यह बदलाव आज (15 सितंबर) से लागू हो गया है, जिससे अब लोग पहले से बड़े भुगतान और आसानी से कर सकेंगे। NPCI ने सोशल मीडिया पर बताया कि बीमा प्रीमियम और पूंजी बाजार समेत 5 श्रेणियों में अब ज्यादा राशि भेजना सरल और तेज होगा। इससे बड़े लेनदेन करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।