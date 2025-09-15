UPI लेनदेन की दैनिक सीमा इन भुगतानों के लिए बढ़कर हुई लगभग दोगुनी
क्या है खबर?
भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चलाने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कुछ खास भुगतानों के लिए दैनिक सीमा बढ़ा दी है। यह बदलाव आज (15 सितंबर) से लागू हो गया है, जिससे अब लोग पहले से बड़े भुगतान और आसानी से कर सकेंगे। NPCI ने सोशल मीडिया पर बताया कि बीमा प्रीमियम और पूंजी बाजार समेत 5 श्रेणियों में अब ज्यादा राशि भेजना सरल और तेज होगा। इससे बड़े लेनदेन करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।
#1
पूंजी बाजार और बीमा में बदलाव
नए नियमों के तहत पूंजी बाजार निवेश और बीमा भुगतान में प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। पहले इनकी दैनिक सीमा 5 लाख रुपये थी, जो अब दोगुनी होकर 10 लाख रुपये हो गई है। यही नई सीमा सरकारी ई-मार्केटप्लेस लेनदेन, यात्रा बुकिंग, ऋण भुगतान और EMI पर भी लागू होगी। इससे बड़े निवेश या भुगतान करने वालों के लिए अब रोजाना अधिक राशि ट्रांसफर करना आसान होगा।
#2
अन्य श्रेणियों की नई सीमा
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये तक किया जा सकेगा, जो पहले 2 लाख रुपये था। आभूषण खरीदारी में प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपये ही रहेगी, लेकिन दैनिक सीमा बढ़कर 6 लाख रुपये हो जाएगी। अस्पताल और शिक्षा के भुगतान में कोई बदलाव नहीं है और इनकी सीमा पहले की तरह 10 लाख रुपये ही है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए भी दैनिक सीमा 10 लाख रुपये बनी हुई है।