TCS ने किया वेतन वृद्धि का ऐलान, 1 सितंबर से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:05 am Aug 07, 202511:05 am

क्या है खबर?

दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने 80 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है। यह वेतन बढ़ोतरी 1 सितंबर, 2025 से लागू होगी और इसमें मध्यम से जूनियर स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। यह जानकारी कंपनी के CHRO मिलिंद लक्कड़ और नियुक्त CHRO के सुदीप द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में दी गई। ईमेल में लिखा गया है कि यह फैसला कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को देखते हुए लिया गया है।