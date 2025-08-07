TCS ने किया वेतन वृद्धि का ऐलान, 1 सितंबर से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
क्या है खबर?
दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने 80 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है। यह वेतन बढ़ोतरी 1 सितंबर, 2025 से लागू होगी और इसमें मध्यम से जूनियर स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। यह जानकारी कंपनी के CHRO मिलिंद लक्कड़ और नियुक्त CHRO के सुदीप द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में दी गई। ईमेल में लिखा गया है कि यह फैसला कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को देखते हुए लिया गया है।
ऐलान
छंटनी के बीच आया वेतन बढ़ोतरी का ऐलान
कंपनी ने यह वेतन बढ़ोतरी ऐसे समय में घोषित की है जब वह 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। TCS का कहना है कि यह कदम भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की रणनीति का हिस्सा है। इसमें तकनीकी निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तैनाती, नए बाजारों में विस्तार और कार्यबल का पुनर्गठन शामिल है। कंपनी ने साफ किया है कि यह छंटनी मुख्यतः उन कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिनकी तैनाती आगे संभव नहीं हो सकेगी।
रणनीति
रणनीति का हिस्सा है पुनर्गठन
TCS ने पहले बताया था कि वह अपने कार्यबल मॉडल को बदल रही है। इसमें स्किल बढ़ाना, दोबारा नियुक्ति और संगठनिक संरचना में बदलाव शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि छंटनी वैश्विक कार्यबल के करीब 2 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करेगी, विशेष रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि इस प्रक्रिया से उन्हें आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा के लिहाज से अधिक मजबूती मिलेगी और नवाचार को गति मिलेगी।
चुनौती
IT सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण दौर
TCS की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब IT सेक्टर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताएं, अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ, और AI के बढ़ते उपयोग ने पूरे उद्योग को बदलाव की ओर धकेल दिया है। भारत की शीर्ष IT कंपनियों ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल अंकों की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। ग्राहक निर्णयों में देरी और तकनीकी मांग में गिरावट ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है।