ट्रंप को ऐपल CEO टिम कुक ने दिया 24 कैरेट सोने का यह खास तोहफा

ऐपल के CEO टिम कुक ने बुधवार (6 अगस्त) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खास तोहफा दिया। यह तोहफा एक अनोखा कांच का टुकड़ा था, जिसे 24 कैरेट सोने के आधार पर सजाया गया था। यह गिफ्ट उस वक्त दिया गया जब ऐपल ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 अरब डॉलर (लगभग 8,700 अरब रुपये) के नए निवेश की घोषणा की। कुक और ट्रंप की यह मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई।

खासियत क्यों खास था यह तोहफा? यह कांच का टुकड़ा एक बड़ी डिस्क के रूप में था, जिस पर ऐपल का लोगो और ट्रंप का नाम उकेरा गया था। इसके निचले हिस्से में 'मेड इन USA' लिखा था और 2025 की तारीख भी दी गई थी। इसकी डिजाइनिंग एक पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कॉर्पोरल ने की है, जो अब ऐपल में कार्यरत हैं। कुक ने बताया कि यह ग्लास कॉर्निंग कंपनी की लाइन से बना है और इसका सोने का आधार यूटा से आया है।

निवेश अमेरिका में बढ़ा निवेश ऐपल ने इस अवसर पर अमेरिका में अतिरिक्त 100 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की, जिससे उसका कुल निवेश 600 अरब डॉलर (लगभग 52,000 अरब रुपये) हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि ऐपल जैसी कंपनियां अब अमेरिका में निर्माण को प्राथमिकता दे रही हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि यह कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत है, जहां आईफोन भी पूरी तरह अमेरिका में ही बनाए जाएंगे।

असर नौकरी और निर्माण पर होगा असर ऐपल इस साल की शुरुआत में कह चुकी है कि वह अगले 4 वर्षों में 500 अरब डॉलर (लगभग 43,800 अरब रुपये) का निवेश करेगी और 20,000 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका में तकनीकी निर्माण को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, निर्णय आईफोन पर संभावित टैरिफ से बचने में भी मदद कर सकता है। ट्रंप की यह नीति कंपनियों को देश के भीतर निर्माण करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश है।