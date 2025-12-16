शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसला, क्या है गिरावट की वजह? 

कमजोर रुपया कमजोर रुपया और विदेशी बिकवाली का असर आज बाजार पर दबाव की बड़ी वजह कमजोर रुपया और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही, विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार में पूंजी का दबाव बना हुआ है। रुपये की कमजोरी से आयात लागत बढ़ने की आशंका भी बाजार धारणा को कमजोर कर रही है।

ग्लोबल बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोर संकेत अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी आज सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं और माहौल कमजोर बना हुआ है। अमेरिका और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे वैश्विक निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। वॉल स्ट्रीट में कमजोरी के बाद एशियाई बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान, चीन और हांगकांग जैसे बाजारों में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है, जिससे निवेशक जोखिम लेने से बचते दिख रहे हैं।

