शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसला, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार (16 दिसंबर) को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करते दिखे। सुबह सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिरकर 84,722 के आसपास पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 145 अंकों की गिरावट के साथ 25,900 के नीचे फिसल गया। बाजार में कमजोरी का माहौल बना हुआ है और ज्यादातर शेयर दबाव में नजर आ रहे हैं।
कमजोर रुपया
कमजोर रुपया और विदेशी बिकवाली का असर
आज बाजार पर दबाव की बड़ी वजह कमजोर रुपया और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही, विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार में पूंजी का दबाव बना हुआ है। रुपये की कमजोरी से आयात लागत बढ़ने की आशंका भी बाजार धारणा को कमजोर कर रही है।
ग्लोबल बाजार
अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोर संकेत
अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी आज सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं और माहौल कमजोर बना हुआ है। अमेरिका और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे वैश्विक निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। वॉल स्ट्रीट में कमजोरी के बाद एशियाई बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान, चीन और हांगकांग जैसे बाजारों में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है, जिससे निवेशक जोखिम लेने से बचते दिख रहे हैं।
अन्य
अनिश्चितता और साप्ताहिक एक्सपायरी का दबाव
बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह अनिश्चितता और साप्ताहिक एक्सपायरी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। अमेरिका से आने वाले जरूरी आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क हैं और अभी बड़े निवेश करने से बच रहे हैं। निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। पोजीशन बदलने के चलते बिकवाली का दबाव बना हुआ है, इसलिए बाजार फिलहाल संभलता नहीं दिख रहा और निवेशक इंतजार करना ही बेहतर समझ रहे हैं।