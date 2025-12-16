रुपये में लगातार गिरावट जारी, डॉलर के मुकाबले अब नए रिकॉर्ड निचले स्तर 90.79 पर पहुंचा

रुपये में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर साफ तस्वीर न होना है। इसके अलावा, लगातार विदेशी पूंजी का बाहर जाना भी मुद्रा पर दबाव बना रहा है। व्यापार घाटा बढ़ने से डॉलर की मांग ज्यादा हो रही है। कमजोर रुपये की आशंका के चलते आयातक ज्यादा सतर्क हो गए हैं, जबकि निर्यातक डॉलर बाजार में लाने से बच रहे हैं, जिससे स्थिति और कठिन हो गई है।

रुझान

आगे क्या रह सकता है रुझान?

हाल के दिनों में रुपये की कीमत में तेजी से बदलाव देखने को मिला है और इस साल अब तक इसमें करीब 6 प्रतिशत की गिरावट हो चुकी है। अभी बाजार में लोग सतर्क बने हुए हैं। माना जा रहा है कि 90.00 से 90.20 रुपये के आसपास रुपया कुछ सहारा पा सकता है, जबकि 90.80 से 91.00 के बीच इसकी कमजोरी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में रुपये में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।