मीशो के सह-संस्थापक विदित आत्रे बने अरबपति, इतनी हुई संपत्ति

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:20 am Dec 16, 202511:20 am

क्या है खबर?

मीशो के सह-संस्थापक विदित आत्रे अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनकी संपत्ति में इस महीने बड़ी बढ़त IPO लिस्ट होने के बाद देखने को मिली है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के दिन मीशो के शेयरों में 74 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। शेयर 111 रुपये के इश्यू प्राइस से उछलकर 193 रुपये तक पहुंच गया। इस उछाल के साथ ही आत्रे की कुल संपत्ति सीधे 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) के पार चली गई।