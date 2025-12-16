मीशो के सह-संस्थापक विदित आत्रे बने अरबपति, इतनी हुई संपत्ति
क्या है खबर?
मीशो के सह-संस्थापक विदित आत्रे अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनकी संपत्ति में इस महीने बड़ी बढ़त IPO लिस्ट होने के बाद देखने को मिली है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के दिन मीशो के शेयरों में 74 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। शेयर 111 रुपये के इश्यू प्राइस से उछलकर 193 रुपये तक पहुंच गया। इस उछाल के साथ ही आत्रे की कुल संपत्ति सीधे 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) के पार चली गई।
संपत्ति
शेयरों की तेजी से बढ़ी संस्थापकों की संपत्ति
लिस्टिंग के दिन आई तेजी का सीधा फायदा कंपनी के दोनों को-फाउंडर्स को मिला, जिससे उनकी संपत्ति में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आत्रे के पास मीशो के करीब 47.25 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी की लगभग 11.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी की कीमत अब करीब 9,128 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं, दूसरे सह-संस्थापक संजीव बरनवाल की हिस्सेदारी की वैल्यू भी बढ़कर लगभग 6,099 करोड़ रुपये हो गई है।
अन्य
2015 में शुरू हुआ था मीशो
मीशो की शुरुआत साल 2015 में आत्रे और बरनवाल ने की थी। आज यह भारत के बड़े सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। कंपनी छोटे कारोबारियों और रीसेलर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का मौका देती है। मीशो को मेटा और सॉफ्टबैंक जैसे कई अन्य बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है। आत्रे कंपनी के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं और इसकी रणनीति और विकास की कमान संभालते हैं।