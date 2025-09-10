अर्बन कंपनी IPO 1 घंटे में पूरी तरह हुआ सब्सक्राइब

अर्बन कंपनी IPO का रिटेल हिस्सा 1 घंटे में पूरी तरह हुआ सब्सक्राइब

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:21 pm Sep 10, 202512:21 pm

क्या है खबर?

घरेलू सेवा प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी का IPO बुधवार को खुलते ही जोरदार रिस्पॉन्स ले आया। 1 घंटे से भी कम समय में कंपनी को 6.2 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो उसके प्रस्तावित 10.7 करोड़ शेयरों का लगभग 58 प्रतिशत है। BSE के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा निवेशकों ने 1.6 गुना अधिक बोली लगाई। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों ने 2.9 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि केवल 1.9 करोड़ शेयर ही उनके लिए आरक्षित थे।