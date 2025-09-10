अर्बन कंपनी IPO का रिटेल हिस्सा 1 घंटे में पूरी तरह हुआ सब्सक्राइब
क्या है खबर?
घरेलू सेवा प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी का IPO बुधवार को खुलते ही जोरदार रिस्पॉन्स ले आया। 1 घंटे से भी कम समय में कंपनी को 6.2 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो उसके प्रस्तावित 10.7 करोड़ शेयरों का लगभग 58 प्रतिशत है। BSE के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा निवेशकों ने 1.6 गुना अधिक बोली लगाई। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों ने 2.9 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि केवल 1.9 करोड़ शेयर ही उनके लिए आरक्षित थे।
कीमत
कंपनी का मूल्यांकन और कीमत
अर्बन कंपनी ने अपने IPO का मूल्य 98 से 103 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस पब्लिक इश्यू से कंपनी का कुल मूल्यांकन लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। इस ऑफर में 472 करोड़ रुपये के नए शेयर और 1,428 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल शामिल हैं। ऑफर फॉर सेल में एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, VY कैपिटल और बेसेमर वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बिक्री के लिए रखी है।
प्रदर्शन
अन्य निवेश और प्रदर्शन
पब्लिक इश्यू से पहले ही अर्बन कंपनी ने एंकर निवेशकों से 854 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिनमें सिंगापुर का GIC, फिडेलिटी और नॉर्जेस बैंक शामिल रहे। कंपनी ने हाल ही में 500 करोड़ रुपये की सेकेंडरी सेल पूरी की थी। 2014 में शुरू हुई कंपनी सौंदर्य, स्वास्थ्य और घरेलू मरम्मत सेवाओं में काम करती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का राजस्व 38 प्रतिशत बढ़कर 1,144 करोड़ रुपये हुआ और उसे 240 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ मिला।