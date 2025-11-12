एनवीडिया में हिस्सेदारी बेचने के बाद सॉफ्टबैंक के शेयरों में आई 10 प्रतिशत की गिरावट

जापान की जानी-मानी निवेश होल्डिंग कंपनी सॉफ्टबैंक के शेयरों में आज (12 नवंबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज टोक्यो शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 10 प्रतिशत तक गिर गए, जिससे यह 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। यह गिरावट तब आई जब कंपनी ने हाल ही में उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे और 4:1 शेयर स्प्लिट की घोषणा की थी। निवेशकों के बीच कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

बाजार एनवीडिया में हिस्सेदारी बेचने से बदला बाजार रुख सॉफ्टबैंक के शेयरों में गिरावट की मुख्य वजह उसका एनवीडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना है। कंपनी ने बताया कि उसने अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के शेयर 5.83 अरब डॉलर (लगभग 510 अरब रुपये) में बेच दिए हैं। सॉफ्टबैंक ने पहले 2019 में अपनी हिस्सेदारी बेची थी, लेकिन 2020 में दोबारा निवेश शुरू किया, जिसके बाद एनवीडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई और उसका बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 175 लाख करोड़ रुपये) से अधिक बढ़ गया।

कमाई OpenAI निवेश से हुई कमाई में बढ़ोतरी एनवीडिया और OpenAI में निवेश से सॉफ्टबैंक की कमाई में बड़ी वृद्धि हुई है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 2.5 लाख करोड़ (लगभग 1,400 अरब रुपये) का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो अनुमान से कई गुना ज़्यादा था। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशिमित्सु गोटो ने कहा कि सॉफ्टबैंक निवेशकों को बेहतर अवसर देना चाहता है, जबकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी उसकी प्राथमिकता है। इसके बावजूद, एनवीडिया से बाहर निकलने के फैसले ने बाजार में हलचल मचा दी।