शेयर बाजार: सेंसेक्स में 600 अंकों की उछाल, क्या है इस तेजी की वजह?

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन आज (12 नवंबर) भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में आज सुबह-सुबह 600 अंकों की उछाल देखी गई और यह 0.80 प्रतिशत बढ़कर 84,509.95 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स भी 0.70 प्रतिशत चढ़कर 25,883.15 के स्तर पर पहुंच गया। सत्र के दौरान BSE के मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी करीब आधा प्रतिशत की तेजी देखी गई।

उम्मीदें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से बढ़ी उम्मीदें शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावनाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की घोषणा हो सकती है। इससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को कम कर सकता है, जिससे कपड़ा, आभूषण और निर्यात जैसे सेक्टरों को फायदा होगा। निवेशकों में इस समझौते को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

भरोसा अमेरिकी सरकार के खुलने की उम्मीद से बढ़ा भरोसा अमेरिकी सरकार का शटडाउन खत्म होने की उम्मीदें भी बाजार के लिए राहत की खबर हैं। सीनेट द्वारा सरकार दोबारा खोलने का विधेयक पारित किए जाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी होंगे, जिससे वैश्विक बाजारों को दिशा मिलेगी। इसके साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे विदेशी निवेश को सहारा मिलेगा