अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच रूस भारतीय वस्तुओं के निर्यात का स्वागत किया है (तस्वीर: पिक्साबे)

अमेरिकी टैरिफ की मुश्किल होने पर रूस खरीदेगा भारतीय वस्तुएं, दूतावास के अधिकारी ने कहा

क्या है खबर?

अमेरिकी टैरिफ के कारण आ रही समस्याओं के बीच रूस ने भारतीय वस्तुओं के लिए अपने देश में निर्यात के द्वार खोल दिए हैं। भारत में रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अगर, अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई होती है तो रूस भारतीय वस्तुओं का स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत मास्को के लिए बहुत मायने रखता है और पश्चिमी देशों की ओर से बनाए जा रहे दबाव को अनुचित और एकतरफा बताया है।