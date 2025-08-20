इंडियन ऑयल, BPCL ने फिर शुरू की रूसी तेल खरीद, जानिए क्या कारण
क्या है खबर?
सरकारी पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल (IOC) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने सितंबर और अक्टूबर डिलीवरी के लिए रूसी तेल खरीद शुरू कर दी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि छूट बढ़ने के बाद उन्होंने खरीदारी फिर से शुरू कर दी है। रिफाइनरियों ने जुलाई में कम छूट और रूसी तेल की खरीदारी के लिए अमेरिका द्वारा भारत की आलोचना के बाद खरीदारी रोकी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ के साथ जुर्माना लगाने की धमकी दी थी।
छूट
इतनी बढ़ गई रूसी तेल पर छूट
अधिकारियों ने बताया कि रूसी प्रमुख यूराल्स क्रूड पर छूट बढ़कर लगभग 3 डॉलर (करीब 260 रुपये) प्रति बैरल हो गई है, जिससे यह तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद हो गया है। चीन ने इसकी खरीदारी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि यूराल्स के अलावा, IOC ने वरंडे और साइबेरियन लाइट सहित अन्य रूसी कच्चे तेल ग्रेड भी खरीदे हैं। सोमवार को उसने विश्लेषकों को बताया कि वह आर्थिक स्थिति के आधार पर रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी।
कार्रवाई
ट्रंप ने भारत पर की यह कार्रवाई
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत मास्को से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के उत्पादों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जो कुल मिलाकर 50 प्रतिशत हो गया। इसका कारण भारत द्वारा रूसी तेल का निरंतर आयात था, लेकिन ऐसी कार्रवाई रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन के खिलाफ नहीं की है।