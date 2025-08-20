भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद फिर शुरू कर दी है (तस्वीर: पिक्साबे)

इंडियन ऑयल, BPCL ने फिर शुरू की रूसी तेल खरीद, जानिए क्या कारण

क्या है खबर?

सरकारी पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल (IOC) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने सितंबर और अक्टूबर डिलीवरी के लिए रूसी तेल खरीद शुरू कर दी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि छूट बढ़ने के बाद उन्होंने खरीदारी फिर से शुरू कर दी है। रिफाइनरियों ने जुलाई में कम छूट और रूसी तेल की खरीदारी के लिए अमेरिका द्वारा भारत की आलोचना के बाद खरीदारी रोकी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ के साथ जुर्माना लगाने की धमकी दी थी।