खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी, जुलाई के मुकाबले अगस्त में बढ़कर 2.07 प्रतिशत पर पहुंची

लेखन गजेंद्र 04:33 pm Sep 12, 202504:33 pm

क्या है खबर?

खाद्य सामग्री और सब्जियों के दामों में तेजी आने से खुदरा महंगाई दर जुलाई के मुकाबले अगस्त में बढ़ गई है। जुलाई में जहां खुदरा महंगाई दर 1.55 प्रतिशत दर्ज की गई थी, वहीं अगस्त में ये बढ़कर 2.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जुलाई में महंगाई दर घटकर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इससे पहले जून में खुदरा महंगाई 2.1 प्रतिशत थी। यह पिछले कई महीनों से लगातार घट रही थी।