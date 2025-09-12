अगली खबर
खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी, जुलाई के मुकाबले अगस्त में बढ़कर 2.07 प्रतिशत पर पहुंची
लेखन गजेंद्र
Sep 12, 2025 04:33 pm
क्या है खबर?
खाद्य सामग्री और सब्जियों के दामों में तेजी आने से खुदरा महंगाई दर जुलाई के मुकाबले अगस्त में बढ़ गई है। जुलाई में जहां खुदरा महंगाई दर 1.55 प्रतिशत दर्ज की गई थी, वहीं अगस्त में ये बढ़कर 2.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जुलाई में महंगाई दर घटकर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इससे पहले जून में खुदरा महंगाई 2.1 प्रतिशत थी। यह पिछले कई महीनों से लगातार घट रही थी।
फिलहाल 4 प्रतिशत से नीचे है महंगई दर
आर्थिक विशेषज्ञों ने रहात जताई है कि महंगाई दर फिलहाल 4 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। इस साल जनवरी से लगातार खुदरा महंगाई दर गिरावट पर है, जो पिछले 6 महीने से 4 प्रतिशत से कम पर बनी हुई है। जनवरी में यह 4.31 प्रतिशत, फरवरी में 3.6 प्रतिशत, मार्च में 3.34 प्रतिशत, अप्रैल में 3.16 प्रतिशत, मई में 2.82 प्रतिशत और जून में 2.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी।