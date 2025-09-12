ऑल्टमैन ने कहा कि वह बालाजी को दोस्त मानते थे

कौन थे OpenAI के पूर्व कर्मचारी सुचिर बालाजी, एलन मस्क ने जिनकी मौत को बताया हत्या?

क्या है खबर?

एलन मस्क ने आज (12 सितंबर) दावा किया है कि OpenAI के शोधकर्ता और व्हिसल ब्लोअर सुचिर बालाजी की हत्या की गई है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बालाजी से जुड़े एक पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, 'उनकी हत्या कर दी गई।' यह बयान उस समय आया जब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में बालाजी की मौत को आत्महत्या बताया था। ऑल्टमैन ने कहा कि वह बालाजी को दोस्त मानते थे।