कौन थे OpenAI के पूर्व कर्मचारी सुचिर बालाजी, एलन मस्क ने जिनकी मौत को बताया हत्या?
क्या है खबर?
एलन मस्क ने आज (12 सितंबर) दावा किया है कि OpenAI के शोधकर्ता और व्हिसल ब्लोअर सुचिर बालाजी की हत्या की गई है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बालाजी से जुड़े एक पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, 'उनकी हत्या कर दी गई।' यह बयान उस समय आया जब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में बालाजी की मौत को आत्महत्या बताया था। ऑल्टमैन ने कहा कि वह बालाजी को दोस्त मानते थे।
परिचय
कौन थे सुचिर बालाजी?
भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक बालाजी नवंबर, 2024 में सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से पढ़ाई की थी और OpenAI में 4 साल तक काम किया। बालाजी ने WebGPT और GPT-4 के पूर्व-प्रशिक्षण जैसी अहम परियोजनाओं में योगदान दिया। बाद में उन्होंने ChatGPT और रीजनिंग टीम पर भी काम किया। OpenAI छोड़ने से पहले उन्होंने कंपनी की तकनीक से जुड़े सामाजिक और नैतिक असर पर चिंता जताई थी।
जांच
परिवार और जांच पर सवाल?
पुलिस ने शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ी न पाकर इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बालाजी के परिवार ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए। उनकी मां पूर्णिमा रामाराव ने कहा, "सभी को चुप करा दिया गया है और वकीलों पर भी आत्महत्या बताने का दबाव है।" यह घटना उस समय हुई जब बालाजी ने OpenAI पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए थे। परिवार अब पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके।