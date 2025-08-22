ऑनलाइन गेमिंग बिल: कविन भारती मित्तल ने भारत में रश प्लेटफॉर्म बंद करने का लिया फैसला

कारोबार तेजी से बढ़ा कारोबार 2020 में लॉन्च हुआ रश कम समय में भारत के प्रमुख RMG प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। 4 वर्षों में इसने 4,300 करोड़ रुपये से ज्यादा का सकल राजस्व हासिल किया। यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को नकद इनामों के लिए कौशल-आधारित गेम खेलने की सुविधा देता था। मैसेजिंग से दूर होने के बाद हाइक का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बन गया। मित्तल ने कहा कि यह फैसला न केवल कंपनी, बल्कि पूरे उद्योग और निवेशकों के लिए निराशाजनक है।

रुख विदेशी बाजारों की ओर रुख मित्तल ने कहा कि अब हाइक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में अपना फोकस बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि विदेशों में शुरुआती आंकड़ें भारत की तुलना में काफी बेहतर हैं। यहां औसत राजस्व 10 गुना और यूजर प्रतिधारण लगभग 2 गुना अधिक है। इसके साथ ही नियामकीय माहौल भी स्थिर है। मित्तल ने इसे कंपनी के लिए अनिश्चितता से निकलकर नए अवसरों को अपनाने वाला कदम बताया।