शेयर बाजार में 600 टूटा सेंसेक्स, क्या है बड़ी गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 अगस्त) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 81,393 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 भी 0.76 प्रतिशत टूटकर 24,893 पर आ गया। मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में गिरावट कम रही और BSE मिडकैप तथा स्मॉलकैप सूचकांक आधा प्रतिशत तक फिसले। दोपहर 01:00 बजे सेंसेक्स 81,456 और निफ्टी 24,919 पर कारोबार कर रहे थे।

वजह शेयर बाजार में मुनाफावसूली और टैरिफ का दबाव शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट के पीछे कई वजह शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, लगातार 6 कारोबारी सत्रों की तेजी और सेंसेक्स में करीब 1,800 अंकों की उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 27 अगस्त से 25 प्रतिशत द्वितीयक टैरिफ लागू करने की आशंका ने भी दबाव बढ़ाया है। यह कदम भारत के 50 अरब डॉलर (करीब 4,400 अरब रुपये) के निर्यात पर असर डाल सकता है।

वैश्विक संकेत वैश्विक संकेत और पॉवेल का भाषण अमेरिकी फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल संगोष्ठी में होने वाले भाषण से पहले वैश्विक बाजारों में सतर्कता देखने को मिल रही है। पॉवेल का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है, ऐसे में यह उनका अंतिम संबोधन होगा। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि वह ब्याज दरों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा पर संकेत देंगे। इसी सतर्कता का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और निवेशकों ने खरीदारी से दूरी बनाई।