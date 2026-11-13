जेन्सेन हुआंग के अफेयर से एनवीडिया को भारी घाटा, 47 लाख करोड़ का नुकसान हुआ

11 नवंबर को शेयर बाजार खुलते ही एनवीडिया के शेयरों में 3 से 4.5 प्रतिशत तक की तेजी आई और वे 173.73 डॉलर पर बंद हुए।

हालांकि, इसी बीच जेन्सेन के एक और अफेयर और उन्हें पद से हटाने की खबरें आईं। इसके बाद शेयर लगभग 8 प्रतिशत गिरकर 160 डॉलर पर आ गए।

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सेन की संपत्ति में 9 नवंबर को कारोबार के पहले आधे घंटे में लगभग 69,520 करोड़ रुपये की कमी आई।