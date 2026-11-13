जेन्सेन हुआंग के अफेयर से एनवीडिया को भारी घाटा, 47 लाख करोड़ का नुकसान हुआ
क्या है खबर?
एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग से जुड़े अफेयर ने सुरक्षा के साथ-साथ कंपनी की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। खबरें सामने आने के बाद इस हफ्ते कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इससे कंपनी को बाजार पूंजीकरण में लगभग 47 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बीते दिन जेन्सेन के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी कंपनी को आर्थिक नुकसान का सिलसिला जारी रहा।
शेयर
2 दिन में 9 प्रतिशत टूटे शेयर
8 नवंबर को जेन्सेन ने मेगास्पीड की शीर्ष अधिकारी एलिस हुआंग के साथ संबंधों की पुष्टि की। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई।
एनवीडिया के शेयर 9 नवंबर को 4.3 प्रतिशत तक गिर गए। अगले दिन यानी 10 नवंबर को भी शेयरों में 5.5 प्रतिशत की गिरावट आई और एक शेयर की कीमत गिरकर 168.47 डॉलर पर आ गई।
यानी 2 दिन में शेयर 9.6 प्रतिशत टूट गए।
निजी संपत्ति
जेन्सेन की निजी संपत्ति को भी लगा झटका
11 नवंबर को शेयर बाजार खुलते ही एनवीडिया के शेयरों में 3 से 4.5 प्रतिशत तक की तेजी आई और वे 173.73 डॉलर पर बंद हुए।
हालांकि, इसी बीच जेन्सेन के एक और अफेयर और उन्हें पद से हटाने की खबरें आईं। इसके बाद शेयर लगभग 8 प्रतिशत गिरकर 160 डॉलर पर आ गए।
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सेन की संपत्ति में 9 नवंबर को कारोबार के पहले आधे घंटे में लगभग 69,520 करोड़ रुपये की कमी आई।
इस्तीफा
इस्तीफे की घोषणा के बाद क्या हुआ?
गुरुवार को शेयर बाजार खुलने से पहले एनवीडिया ने बताया कि जेन्सेन ने तत्काल प्रभाव से CEO और बोर्ड सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है।
इसके बावजूद एनवीडिया के शेयर 14.3 प्रतिशत तक गिरकर 148.80 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके बाद कंपनी का मूल्यांकन 2025 के बाद पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे चला गया।
हालांकि, शेयर ने बाजार बंद होने तक रिकवरी की और 166.19 डॉलर पर बंद हुआ।
अफेयर
जेन्सेन ने खुद स्वीकारी अफेयर की बात
8 नवंबर को जेन्सेन ने कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में खुद अफेयर की बात को स्वीकार किया।
जेन्सेन ने लिखा था, "मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे कार्यों से उसे और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। जीवनभर मेरे परिवार ने मुझे प्यार और सहारा दिया। वे मेरी वफादारी के हकदार हैं, लेकिन मैंने उन्हें निराश किया और हमारे साथ मिलकर बनाए गए जीवन को बर्बाद कर दिया।"