एनवीडिया के CEO जेंसेन हुआंग के साथ कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग (तस्वीर साल 2024 की है)

एनवीडिया CEO के साथ प्रेम संबंध, चीन के लिए जासूसी के आरोप; कौन हैं एलिस हुआंग?

लेखन आबिद खान 05:34 pm Nov 09, 202605:34 pm

क्या है खबर?

दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग बड़े विवाद में घिर गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनका एक चीनी महिला से प्रेम संबंध रहा है। माना जाता है कि ये महिला चीन की जासूस है, जिसके बाद एनवीडिया ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। इस कथित चीनी जासूस महिला का नाम एलिस हुआंग है, जो एक बड़ी कंपनी में शीर्ष पद पर रही हैं। आइए एलिस के बारे में जानते हैं।