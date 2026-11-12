एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग को हटाने पर विचार कर रहा बोर्ड

जेनसेन हुआंग की कुर्सी पर खतरा? एनवीडिया का बोर्ड उन्हें हटाने पर कर रहा विचार

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:51 am Nov 12, 202608:51 am

क्या है खबर?

एनवीडिया का निदेशक मंडल कंपनी के CEO और सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग को पद से हटाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड गुरुवार को इस मामले पर बैठक करने की तैयारी में है। CBS न्यूज के एक पत्रकार ने भी एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन को भी उन्हें हटाने की संभावित योजना की जानकारी है।