जासूसी और अफेयर स्कैंडल के बीच एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया
क्या है खबर?
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने शादी के बाहर कुछ अफेयर्स की खबरों के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से एक संदिग्ध चीनी जासूस शामिल थीं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि जेन्सेन हुआंग ने अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के सदस्य के पद से तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया है। एनवीडिया की मौजूदा कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस, अंतरिम CEO के तौर पर काम करेंगी।
इस्तीफा
बोर्ड ने स्थायी CEO की तलाश शुरू की
कंपनी ने बताया कि क्रेस अंतरिम CEO की भूमिका में काम करते हुए अपनी CFO की जिम्मेदारियों को तब तक जारी रखेंगी, जब तक कि उनके बाद कोई स्थायी उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता।
बोर्ड ने स्थायी CEO की तलाश शुरू कर दी है और वह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उम्मीदवारों को परखने को तैयार है।
क्रेस सितंबर 2013 में CFO के तौर पर एनवीडिया में शामिल हुईं थीं। उन्होंने सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट में 25 साल काम किया है।
विवाद
हुआंग का विवाद क्या है?
हुआंग पर 2 कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनमें पहला सिंगापुर की कारोबारी एलिस हुआंग से जुड़ा है, जिनके चीनी खुफिया सेवाओं से संबंध होने का संदेह अमेरिकी अधिकारियों ने जताया था।
दूसरा मामला एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल से कथित संबंधों का है।
हुआंग ने एलिस के साथ संबंध की बात स्वीकार करते हुए पत्नी से माफी मांगी थी। बोर्ड वर्तमान में इन मामलों की जांच कर रहा है।
शेयर
हुआंग के जाते ही शेयर हुआ धड़ाम
हुआंग के जाने की खबरों से एनवीडिया के शेयर पहले ही दबाव में आ चुके हैं। कारोबार के बाद शेयरों में गिरावट से कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 350 अरब डॉलर की कमी आई है।
हुआंग के जाते ही अमेरिकी प्रीमार्केट ट्रेड में एनवीडिया के शेयर लगभग 10 प्रतिशत गिर गए, जिससे इस हफ्ते का नुकसान और बढ़ गया। वैल्यूएशन 14 साल के सबसे निचले स्तर पर है।
हुआंग विवाद के बाद स्टॉक लगभग 7 प्रतिशत गिर चुका था।
सदस्य
बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त
एनवीडिया से हुआंग के जाते ही कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने हार्वे सी. जोन्स को अपना पहला चेयर अपॉइंट किया है।
जोन्स एक अनुभवी एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें सिनोप्सिस में CEO और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर उनका कार्यकाल भी शामिल है।
जोन्स ने कहा कि बोर्ड को उम्मीद है कि ऑपरेशन्स, ग्राहकों से वादा और प्रोडक्ट रोडमैप बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे।