जासूसी और अफेयर स्कैंडल के बीच एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया

जासूसी और अफेयर स्कैंडल के बीच एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया

लेखन गजेंद्र 07:50 pm Nov 12, 202607:50 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने शादी के बाहर कुछ अफेयर्स की खबरों के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से एक संदिग्ध चीनी जासूस शामिल थीं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि जेन्सेन हुआंग ने अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के सदस्य के पद से तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया है। एनवीडिया की मौजूदा कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस, अंतरिम CEO के तौर पर काम करेंगी।