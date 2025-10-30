मेटा ने छंटनी और AI यूनिट में बदलाव के बीच दर्ज किया रिकॉर्ड राजस्व
क्या है खबर?
मेटा ने 2025 की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने 51.24 अरब डॉलर (लगभग 4,500 अरब रुपये) का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो उम्मीद से अधिक रहा। हालांकि, भारी कर शुल्क के कारण प्रति शेयर आय घटकर केवल 1.05 डॉलर रह गई। मेटा का कहना है कि अगर यह एकमुश्त कर शुल्क नहीं होता, तो उसकी प्रति शेयर आय 7.25 डॉलर होती। कंपनी ने सालाना खर्च का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
निवेश
निवेश और AI प्रोजेक्ट्स पर बढ़ता ध्यान
मेटा ने AI तकनीकों और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी को उम्मीद है कि 2025 में पूंजीगत खर्च 70 से 72 अरब डॉलर (लगभग 6,200-6,400 अरब रुपये) के बीच रहेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि यह मेटा और उसके समुदाय के लिए मजबूत तिमाही रही। उन्होंने बताया कि मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स की शुरुआत शानदार रही और कंपनी AI ग्लासेस के क्षेत्र में अग्रणी बनी रहेगी।
छंटनी
छंटनी और AI यूनिट में बदलाव जारी
मेटा ने हाल ही में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिट से करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी का कहना है कि यह कदम अनावश्यक पदों को हटाने और संचालन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। जुकरबर्ग ने कहा कि सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में निवेश ने कंपनी को AI क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं को जोड़ने में मदद की। वहीं, मेटा के शेयर पिछले 6 महीनों में लगातार बढ़े हैं और वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
प्रतिक्रिया
विज्ञापन और नए AI ग्लासेस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
मेटा ने हाल ही में रे-बैन डिस्प्ले ग्लास लॉन्च किए हैं, लेकिन इस इकाई को 4.4 अरब डॉलर (लगभग 400 अरब रुपये) का घाटा हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ग्लास तकनीक प्रेमियों को आकर्षित कर सकते हैं। वहीं, मेटा ने मीडिया रेटिंग काउंसिल की ब्रांड-सुरक्षा मान्यता खो दी है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इसका कंपनी के विज्ञापन कारोबार पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेटा की दर्शक पहुँच अभी भी बहुत विशाल है।