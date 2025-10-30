मेटा ने तीसरी तिमाही में दर्ज किया रिकॉर्ड राजस्व

मेटा ने छंटनी और AI यूनिट में बदलाव के बीच दर्ज किया रिकॉर्ड राजस्व

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:49 pm Oct 30, 202502:49 pm

क्या है खबर?

मेटा ने 2025 की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने 51.24 अरब डॉलर (लगभग 4,500 अरब रुपये) का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो उम्मीद से अधिक रहा। हालांकि, भारी कर शुल्क के कारण प्रति शेयर आय घटकर केवल 1.05 डॉलर रह गई। मेटा का कहना है कि अगर यह एकमुश्त कर शुल्क नहीं होता, तो उसकी प्रति शेयर आय 7.25 डॉलर होती। कंपनी ने सालाना खर्च का अनुमान भी बढ़ा दिया है।