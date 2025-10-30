गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने तिमाही नतीजे किए जारी, हुई 8,800 अरब रुपये की कमाई

खर्च

AI और डाटा सेंटर पर होगा अधिक खर्च

अल्फाबेट ने कहा कि वह आने वाले वर्ष में 91-93 अरब डॉलर (लगभग 8,000-8,200 अरब रुपये) के बीच खर्च करेगी। यह फरवरी के करीब 6,600 अरब रुपये और जुलाई के 7,500 अरब रुपये के अनुमान से ज्यादा है। यह राशि मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डाटा सेंटर और तकनीकी ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी। कंपनी ने इसे अपने भविष्य के विकास के लिए अहम बताया है, क्योंकि AI अब इसके व्यवसाय का केंद्र बन चुका है।