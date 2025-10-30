गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने तिमाही नतीजे किए जारी, हुई 8,800 अरब रुपये की कमाई
क्या है खबर?
टेक दिग्गज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने तीसरी तिमाही के नतीजों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी ने पहली बार 100 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) से अधिक का तिमाही राजस्व दर्ज किया। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से बेहतर नतीजों के बाद शेयरों में तेजी आई। अल्फाबेट ने बताया कि उसका विज्ञापन और क्लाउड व्यवसाय स्थिर गति से बढ़ रहा है, जिसने कुल आय में बड़ी भूमिका निभाई और निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।
खर्च
AI और डाटा सेंटर पर होगा अधिक खर्च
अल्फाबेट ने कहा कि वह आने वाले वर्ष में 91-93 अरब डॉलर (लगभग 8,000-8,200 अरब रुपये) के बीच खर्च करेगी। यह फरवरी के करीब 6,600 अरब रुपये और जुलाई के 7,500 अरब रुपये के अनुमान से ज्यादा है। यह राशि मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डाटा सेंटर और तकनीकी ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी। कंपनी ने इसे अपने भविष्य के विकास के लिए अहम बताया है, क्योंकि AI अब इसके व्यवसाय का केंद्र बन चुका है।
मांग
गूगल क्लाउड की तेजी से बढ़ती मांग
गूगल क्लाउड कंपनी के सबसे तेजी से बढ़ते विभागों में से एक बना हुआ है। इसने 15.16 अरब डॉलर (लगभग 1,300 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया, जो अनुमान से अधिक है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा विश्लेषण सेवाओं की बढ़ती मांग ने इस प्रदर्शन को और भी मजबूत बनाया। गूगल क्लाउड अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अमेजन वेब सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
प्रतिस्पर्धा
OpenAI और अन्य कंपनियों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा
ये नतीजे ऐसे समय आए हैं जब OpenAI ने अपना नया AI वेब ब्राउजर 'एटलस' पेश किया है, जो गूगल सर्च और क्रोम को चुनौती देगा। यह गूगल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। वहीं, अन्य कंपनियां भी AI और क्लाउड सेवाओं में तेजी से निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल के सामने आने वाले महीनों में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ सकती है।