मेटा अपने AI विभाग से करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इतने लोगों की जाएगी नौकरी
क्या है खबर?
वैश्विक स्तर पर टेक कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। इसी क्रम में फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकाई सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में करीब 600 पदों की छंटनी कर रही है। यह कटौती फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च (FAIR), उत्पाद आधारित AI और इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयों में होगी, जबकि नई TBD लैब इससे अलग रहेगी।
फैसला
वरिष्ठ कर्मचारियों के जाने के बाद बड़ा कदम
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला एक आंतरिक ज्ञापन के आधार पर लिया गया है। कंपनी ने जून में अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के जाने और लामा 4 मॉडल को लेकर खराब प्रतिक्रिया मिलने के बाद अपने AI प्रयासों को सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के तहत दोबारा संगठित किया था। इसके साथ ही, मेटा अब अपने शोध कार्यों को अधिक कुशल बनाने, लागत घटाने और नए AI प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की योजना पर भी काम कर रही है।
तैयारी
सुपरइंटेलिजेंस में बड़े निवेश की तैयारी
मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने जुलाई में कहा था कि कंपनी सुपरइंटेलिजेंस के लिए कई बड़े AI डाटा सेंटर बनाने पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करेगी। मेटा ने 2013 में FAIR के शुभारंभ के साथ ही AI में निवेश शुरू किया था। इस पहल का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख AI वैज्ञानिक यान लेकुन को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने गहन शिक्षण पर केंद्रित एक वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क बनाया।