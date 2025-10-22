मेटा अपने AI विभाग से करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इतने लोगों की जाएगी नौकरी

मेटा अपने AI विभाग से करेगी कर्मचारियों की छंटनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:33 pm Oct 22, 202510:33 pm

क्या है खबर?

वैश्विक स्तर पर टेक कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। इसी क्रम में फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकाई सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में करीब 600 पदों की छंटनी कर रही है। यह कटौती फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च (FAIR), उत्पाद आधारित AI और इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयों में होगी, जबकि नई TBD लैब इससे अलग रहेगी।