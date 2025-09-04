मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया

आबिद खान 07:28 pm Sep 04, 2025

इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया है। वे 91 साल के थे। उनकी कंपनी अरमानी ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "अत्यंत दुख के साथ अरमानी समूह अपने निर्माता, संस्थापक और अथक प्रेरक शक्ति: जियोर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करते हैं।" अरमानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी के चलते वे जून में मिलान में हुए मेन्स फैशन वीक में भी शामिल नहीं हो पाए थे।