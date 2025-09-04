LOADING...
मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लेखन आबिद खान
Sep 04, 2025
07:28 pm
क्या है खबर?

इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया है। वे 91 साल के थे। उनकी कंपनी अरमानी ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "अत्यंत दुख के साथ अरमानी समूह अपने निर्माता, संस्थापक और अथक प्रेरक शक्ति: जियोर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करते हैं।" अरमानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी के चलते वे जून में मिलान में हुए मेन्स फैशन वीक में भी शामिल नहीं हो पाए थे।

परिचय

डॉक्टर बनना चाहते थे अरमानी, पढ़ाई बीच में छोड़ी

11 जुलाई, 1934 को जन्में अरमानी को आधुनिक इतालवी शैली और शान के पर्याय माना जाता था। वे डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर फैशन उद्योग में आ गए। 1957 में उन्होंने मिलान के एक स्टोर में सेल्समैन के तौर पर काम करना शुरू किया और 1975 में खुद का स्टोर खोला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खास बात थी कि वे डिजाइनिंग से लेकर कंपनी का सारा कामकाज भी खुद देखते थे।

बचपन

युद्ध के साये में बीता अरमानी का बचपन

अरमानी के बचपन के समय इटली युद्ध की चपेट में था। छोटे अरमानी ने खेलते-खेलते एक तोप का गोला उठा लिया था, जो अचानक फट गया। इससे अरमानी का चेहरा झुलस गया। कुछ समय के लिए वे सेना में भी रहे। 1975 में उन्होंने अपने परिचित सर्जियो गेलियोटी के साथ मिलकर अरमानी शुरू की। इसके लिए गेलियोटी ने अपनी कार बेच दी। हालांकि, 1985 में केवल 40 साल की उम्र में गेलियोटी की मृत्यु हो गई।