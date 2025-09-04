शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 150 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

टॉप गेनर्स में आज M&M, बजाज फाइनेंस और कॉलगेट ने क्रमशः 5.95 फीसदी, 4.29 फीसदी और 3.47 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। जुबिलेंट फूड और ब्रिटानिया के शेयरों में भी क्रमशः 3.05 फीसदी और 2.96 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वन 97 पेटीएम, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंसियल, वरुण ब्रेवरीज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्रमशः 3.66 फीसदी, 3.21 फीसदी, 3.18 फीसदी, 3.12 फीसदी और 3.02 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।