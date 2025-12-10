इंडिगो संकट: अकेले दिल्ली में व्यापारियों को 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में व्यवधान से लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं। इस संकट का असर व्यापार पर भी पड़ा है। सैकड़ों उड़ानें रद्द होने की वजह से अकेले दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का अनुमान है कि एयरलाइन संकट से बड़े पैमाने पर दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और प्रदर्शनी क्षेत्रों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट कारोबारियों की संख्या में 25 प्रतिशत गिरावट आई- CTI अध्यक्ष CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में आने वाले लोगों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत कम हो गई है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण लोग आने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे से रोजाना करीब 50,000 व्यापारी और व्यावसायिक लोग यात्रा करते हैं। हालांकि, उड़ानें रद्द होने के कारण कारोबारियों का आना कम हो गया है, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्रों को सीधा नुकसान हो रहा है।

क्षेत्र प्रदर्शनियों से लेकर होटल-रेस्तरां तक प्रभावित गोयल ने बताया कि होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट और रिसॉर्ट्स में हजारों बुकिंग रद्द हुई हैं। सबसे ज्यादा असर दिल्ली के प्रदर्शनी और आयोजन उद्योग पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हथकरघा, वस्त्र, गृह सज्जा और ऑटो कंपोनेंट्स से संबंधित प्रदर्शनियां चल रही हैं। इन प्रदर्शनियों में देशभर से हजारों व्यापारी-पर्यटक शामिल होते हैं, लेकिन उड़ानें रद्द होने के कारण काफी संख्या में लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए।

फेस्टिवल सीजन त्योहारी और शादी सीजन का कारोबार भी प्रभावित इंडिया टुडे को मनोज ट्रेवल्स के निदेशक मनोज खंडेलवाल ने बताया कि इस समय दिल्ली के सबसे व्यस्त पर्यटन सीजन की शुरुआत होती है, जो जनवरी मध्य तक चलती है। उन्होंने कहा, "मौजूदा संकट का असर क्रिसमस और नए साल की बुकिंग पर पड़ना शुरू हो गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई मामलों में तो वेडिंग पार्टी आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाई, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट, कैटरर और इवेंट प्लानर्स को भारी नुकसान हुआ है।"