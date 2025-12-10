इंडिगो के शेयर में 2 प्रतिशत की गिरावट

इंडिगो के शेयर में 2 प्रतिशत की गिरावट, DGCA ने फ्लाइट कटौती का दिया आदेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:51 am Dec 10, 202511:51 am

क्या है खबर?

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। आज (10 दिसंबर) भी कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है। एविएशन रेगुलेटर के नए आदेश के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को इंडिगो का शेयर BSE पर 2.2 प्रतिशत टूटकर 4,853 रुपया तक पहुंच गया। पिछले 9 सत्रों में 8 बार शेयर गिरा है और कुल गिरावट करीब 18 प्रतिशत रही है।