इंडिगो के शेयर में 2 प्रतिशत की गिरावट, DGCA ने फ्लाइट कटौती का दिया आदेश
क्या है खबर?
इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। आज (10 दिसंबर) भी कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है। एविएशन रेगुलेटर के नए आदेश के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को इंडिगो का शेयर BSE पर 2.2 प्रतिशत टूटकर 4,853 रुपया तक पहुंच गया। पिछले 9 सत्रों में 8 बार शेयर गिरा है और कुल गिरावट करीब 18 प्रतिशत रही है।
आदेश
DGCA ने उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का दिया आदेश
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो को अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया है। पहले यह कटौती 5 प्रतिशत तय की गई थी। यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स की बैठक के बाद लिया गया। इस आदेश के बाद इंडिगो के नेटवर्क से रोजाना करीब 220 उड़ानें कम हो सकती हैं, जिससे यात्रियों की संख्या पर भी असर पड़ने की आशंका है।
नियम
नए पायलट नियम बने बड़ी परेशानी
इंडिगो को यह परेशानी नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के लागू होने के बाद झेलनी पड़ रही है। इन नियमों के तहत पायलटों के उड़ान भरने के घंटे कम किए गए हैं और आराम का समय बढ़ाया गया है। इसके चलते एयरलाइन को ज्यादा पायलट रखने होंगे। इससे कंपनी का स्टाफ खर्च बढ़ जाएगा और ऑपरेशनल प्लानिंग पर भी दबाव बना रहेगा, जिसका असर आने वाले महीनों की उड़ानों पर दिख सकता है।