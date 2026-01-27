भारतीय छात्रों को मिलेगी असीमित आवागमन की सुविधा

भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते से भारतीय छात्रों को मिलेगी असीमित आने-जाने की सुविधा

क्या है खबर?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आज (27 जनवरी) एक अहम आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का मकसद EU देशों में भारतीय स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के आने-जाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे पढ़ाई, नौकरी और रिसर्च के लिए यूरोप जाने वाले भारतीयों को कम अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। सरकारों का कहना है कि यह समझौता दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को मजबूत करेगा।