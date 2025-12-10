ऐपल नोएडा स्टोर के लिए हर महीने कितना किराया करेगी भुगतान?

ऐपल ने कहा है कि नोएडा स्टोर में ग्राहकों को दुनिया के बड़े शहरों जैसे ही शानदार अनुभव मिलेगा। यहां आईफोन 17 सीरीज जैसे नए डिवाइस का हैंड्स-ऑन अनुभव, क्रिएटिव सेशन और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने स्टोर के लिए खास वॉलपेपर और ऐपल म्यूजिक प्लेलिस्ट भी जारी की है। स्टोर 11 दिसंबर को दोपहर 01:00 बजे खुलेगा। इसके बाद कंपनी मुंबई में एक और नया स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है।

किराया

ऐपल हर महीने कितना किराया करेगी भुगतान?

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल ने मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर 8,240 स्क्वेयर फुट की जगह 11 साल के लिए लीज पर ली है। लीज का पहला साल रेंट-फ्री रहेगा और इसके बाद कंपनी 263.15 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट के हिसाब से किराया देगी। इससे हर महीने करीब 45 लाख रुपये और सालाना लगभग 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करना होगा। पूरे लीज पीरियड में किराया लगभग 65 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।