स्पेस-X अगले साल लॉन्च करेगी IPO, इतनी रकम जुटाने की है तैयारी

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X जल्द ही आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस IPO के जरिए 30 अरब डॉलर (लगभग 2,700 अरब रुपये) से ज्यादा रकम जुटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही कंपनी करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 135 लाख करोड़ रुपये) के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन सकता है।

समय 2026 तक आ सकता है IPO मामले से जुड़े जानकारों के मुताबिक, स्पेस-X का प्रबंधन और उसके सलाहकार 2026 के मध्य से अंत तक IPO लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, बाजार की स्थिति के अनुसार इसकी तारीख बदल भी सकती है। इस खबर के बाद स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। न्यूयॉर्क में इकोस्टार कॉर्प के शेयर 12 फीसदी तक चढ़े, जबकि रॉकेट लैब कॉर्प के शेयर 4.3 फीसदी बढ़े।

कमाई स्टारलिंक से होगी कंपनी की बड़ी कमाई रिपोर्ट के अनुसार, स्पेस-X को साल 2025 में करीब 15 अरब डॉलर (लगभग 1,350 अरब रुपये) का राजस्व मिलने की उम्मीद है। वहीं, 2026 में यह बढ़कर 22 से 24 अरब डॉलर के बीच पहुंच सकता है। कंपनी की सबसे बड़ी कमाई स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से होने की संभावना है। IPO से जुटाए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा स्पेस-बेस्ड डाटा सेंटर बनाने और जरूरी चिप्स खरीदने में खर्च किया जा सकता है।

