विकास दर का अनुमान घटा, महंगाई का बढ़ा; RBI की वो घोषणाएं, जो बढ़ा रही चिंता

विकास दर विकास दर का अनुमान 6.9 से घटकर 6.6 प्रतिशत हुआ ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से आपूर्ति में रुकावट के चलते RBI ने आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाया है। अब चालू वित्त वर्ष के लिए GDP विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत कर दिया है। पहले ये 6.9 प्रतिशत पर था। अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रह सकती है।

महंगाई महंगाई दर का अनुमान बढ़ाया RBI ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अप्रैल में जारी नीति समीक्षा में इसके 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यानी महंगाई अनुमान में 0.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि खुदरा महंगाई अभी लक्ष्य के भीतर है, लेकिन वैश्विक तनाव के कारण ईंधन-ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भविष्य में खुदरा बाजार और नागरिकों की जेब पर दबाव डाल सकती हैं।

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FDI FDI में 1.33 लाख करोड़ की कमी आई RBI ​​ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से बचाव का कवच प्रदान करता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2026-27 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। 2 जून तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5.91 लाख करोड़ बना हुआ है। यही वजह है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के नियमों में ढील दी है।

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मानसून कमजोर मानसून को लेकर भी RBI ने जताई चिंता RBI ने मौसम को भी बड़ी चिंता बताया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सामान्य से कम मानसून और अल नीनो जैसी स्थितियां कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसका सीधा असर कृषि पैदावार और ग्रामीण इलाकों में मांग पर पड़ सकता है। दरअसल, मानसून अच्छा रहने से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ती है और खाद्य महंगाई नियंत्रण में रहती है। वहीं कमजोर मानसून फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं।