कुवैत हवाई अड्डे पर ईरानी हमले का वीडियो सामने आया

ईरानी ड्रोन ने कैसे ली कुवैत हवाई अड्डे पर एक भारतीय की जान? सामने आया वीडियो

लेखन गजेंद्र 03:05 pm Jun 04, 202603:05 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की सेना ने बुधवार को कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था, जिसका गुरुवार को CCTV फुटेज सामने आया है। कुवैत के नागरिक उड्डन महानिदेशालय की ओर से जारी वीडियो में 4 एंगल की CCTV फुटेज दिखाई गई है। वीडियो में एक घातक ड्रोन तेजी से हवाई अड्डे की टर्मिनल की छत पर गिरता दिख रहा है। इसके बाद जोरदार धमाके के साथ आग का गोला उठ रहा है।