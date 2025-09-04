LOADING...
GST दरों में बदलाव से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, 700 अंक चढ़ा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 04, 2025
10:23 am
क्या है खबर?

GST दरों में बड़े स्तर पर किए गए बदलाव का असर आज (4 सितंबर) भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों की तेजी देखी गई और यह 81,000 के पार कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी भी 156.65 अंकों की बढ़त के साथ 24,871.70 तक पहुँच गया। इस बढ़त से निवेशकों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

बदलाव 

GST ढांचे में बड़े बदलाव 

केंद्र सरकार ने बुधवार को GST ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब 4 स्लैब (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) को घटाकर केवल 2 स्लैब 5 और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं महंगी कारों, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40 प्रतिशत का विशेष स्लैब प्रस्तावित है। इन बदलावों से टूथपेस्ट, बीमा, ट्रैक्टर और सीमेंट जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी। GST की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

उम्मीदें 

त्योहारों से पहले बाजार में उम्मीदें 

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि GST में की गई कटौती से खपत में वृद्धि होगी और दिवाली से पहले तेजी का माहौल बनेगा। गुरुवार को शेयर बाजार में दिखी मजबूती ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत GDP आंकड़े, कर कटौती, अच्छे मानसून से ग्रामीण मांग और सरकारी खर्च से बाजार की स्थिति और बेहतर हो सकती है। इससे जल्द ही बाजार नया सर्वकालिक उच्च स्तर छू सकता है।