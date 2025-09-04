GST दरों में बदलाव से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, 700 अंक चढ़ा सेंसेक्स

GST दरों में बदलाव से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:23 am Sep 04, 202510:23 am

क्या है खबर?

GST दरों में बड़े स्तर पर किए गए बदलाव का असर आज (4 सितंबर) भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों की तेजी देखी गई और यह 81,000 के पार कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी भी 156.65 अंकों की बढ़त के साथ 24,871.70 तक पहुँच गया। इस बढ़त से निवेशकों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।