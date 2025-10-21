OpenAI ने अपना पहला AI ब्राउजर ChatGPT एटलस किया लॉन्च, गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने आज (21 अक्टूबर) वेब ब्राउजर की दुनिया में कदम रख दिया है। गूगल और अन्य कंपनियों को टक्कर देने के लिए कंपनी ने अपना पहला AI ब्राउजर 'ChatGPT एटलस' लॉन्च किया है। यह ब्राउजर अब दुनियाभर में उपलब्ध है और फिलहाल ऐपल के macOS पर चलाया जा सकता है। जल्द ही यह विंडोज, iOS और एंड्रॉयड डिवाइसों पर भी काम करेगा।

फीचर्स एटलस की खासियतें और फीचर्स एटलस में ChatGPT की AI तकनीक सीधे ब्राउजर में जोड़ी गई है, जिससे यूजर इंटरनेट सर्च, कंटेंट राइटिंग और सारांश जैसे काम तुरंत कर सकते हैं। यह ब्राउजर वेब पेजों से जरूरी जानकारी निकालकर आसान भाषा में समझाता है। एटलस का स्मार्ट असिस्टेंट फीचर यूजर्स के सवालों को समझकर तेज और सटीक जवाब देता है। इससे वेब सर्च पहले से ज्यादा तेज, आसान और इंटरएक्टिव बन गया है।

ऐलान सैम ऑल्टमैन ने किया ऐलान कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने लाइवस्ट्रीम के जरिए एटलस के लॉन्च की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एटलस यूजर्स को AI के जरिए इंटरनेट ब्राउजिंग का नया और स्मार्ट अनुभव देगा। अब यूजर्स को केवल जानकारी नहीं, बल्कि पूरे समाधान एक ही जगह पर मिलेंगे। एटलस को ऐसे समय लॉन्च किया गया है जब दुनिया AI तकनीक को रोजमर्रा के कामों में अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।