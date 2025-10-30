जनरल मोटर्स कर रही 1,700 कर्मचारियों की छंटनी, इन लोगों की जाएगी नौकरी 

कार निर्माता दिग्गज कंपनी जनरल मोटर्स (GM) बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन में कटौती करने की योजना बना रही है। GM डेट्रॉइट EV प्लांट में 1,200 और ओहायो स्थित बैटरी प्लांट में 550 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। यह फैसला कंपनी के कई प्रमुख उत्पादन केंद्रों और कर्मचारियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा।

प्रभाव कई प्लांटों में प्रभावित होंगे कर्मचारी GM अपने 3 प्रमुख प्लांटों में करीब 5,500 कर्मचारियों की अस्थायी रूप से छंटनी करेगी। इसमें डेट्रॉइट स्थित फैक्ट्री जीरो प्लांट के 3,400 कर्मचारी शामिल हैं, जहां शेवरले सिल्वरैडो, GMC सिएरा और हमर EV जैसे लोकप्रिय वाहनों का उत्पादन लगातार किया जाता है। जनवरी में यह प्लांट एक शिफ्ट में चलेगा और करीब 2,200 कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा, जबकि 1,200 कर्मचारियों की नौकरी अनिश्चित काल के लिए समाप्त होगी।

वजह कंपनी ने बताई छंटनी की प्रमुख वजह GM ने कहा है कि यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों की धीमी मांग और बदलते नियामक माहौल के कारण लिया गया है। कंपनी का कहना है कि निकट भविष्य में EV अपनाने की दर पहले की अपेक्षा काफी कम रहेगी और इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार द्वारा दिए जा रहे 7,500 डॉलर के EV टैक्स क्रेडिट के खत्म होने से भी बिक्री में गिरावट आने की आशंका जताई गई है।