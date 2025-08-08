आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें, जानिए क्या है इस बड़ी बढ़त की वजह

आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें, जानिए क्या है इस बड़ी बढ़त की वजह
सोने की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। आज (8 अगस्त) भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोना 1,02,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में यह 1,02,700 रुपये तक पहुंच गया। बढ़ते वैश्विक तनाव और निवेशकों की सोने में दिलचस्पी ने कीमतों को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। भारत में सोने के मांग में गिरावट भी देखने को मिल रही है।
व्यापार टैरिफ और रुपये का असर
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने सोने की कीमतों पर बड़ा असर डाला है। भारत और स्विट्जरलैंड से आयात पर भारी शुल्क लगाए गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी है। इन टैरिफों की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ा है और रुपये की कीमत में गिरावट आई है। कमजोर रुपया सोने को और महंगा बना रहा है, जिससे घरेलू बाजार में इसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं।
डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश
अमेरिकी डॉलर में गिरावट आने से भी सोना महंगा हुआ है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना अन्य मुद्राओं में सस्ता दिखता है और ज्यादा लोग उसमें निवेश करते हैं। निवेशक मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता से बचने के लिए सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। कमजोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, धीमी सेवाएं और रोजगार की चिंताएं फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर संदेह पैदा कर रही हैं, जिससे सोने की चमक और बढ़ गई है।
वैश्विक निवेश और चीन की भूमिका
कई देशों के केंद्रीय बैंक और बड़े निवेशक इन दिनों तेजी से सोना खरीद रहे हैं। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में भी सोने में निवेश बढ़ा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने भी लगातार सोना जमा किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और कीमत बढ़ी है। इसके साथ ही, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने भी सोने को और आकर्षक बना दिया है। यही वजह है कि सोना आज निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।