शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 765 अंक टूटा

शेयर बाजार में आज (8 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 765 अंक की गिरावट के साथ 79,857.79 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 232 अंक फिसलकर 24,363.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 248 अंक की गिरावट के साथ 15,785.60 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज कमिंस, IEX और LIC इंडिया ने क्रमशः 3.62 फीसदी, 3.43 फीसदी और 3.16 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मैक्स फाइनेंशियल और BPCL के शेयरों में भी क्रमशः 3.10 फीसदी और 2.93 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। PG एलेक्टरोप्लास्ट, कल्याण ज्वेलर्स, टीटागढ़, बायोकॉन और कोफोर्ज लिमिटेड क्रमशः 20.08 फीसदी, 10.64 फीसदी, 5.97 फीसदी, 5.72 फीसदी और 5.71 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्यों दर्ज हुई आज बाजार में गिरावट? भारतीय शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें रहीं। अमेरिका में ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की आशंका से निवेशक डरे हुए हैं। दूसरी ओर, कमजोर तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है। तकनीकी रूप से निफ्टी का अहम समर्थन स्तर टूटने से भी गिरावट को बल मिला। इन सब वजहों से बाजार में चौतरफा मुनाफावसूली देखी गई।