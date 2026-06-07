घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हुआ, 3 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम
क्या है खबर?
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। 3 महीने में ये दूसरी बार है, जब सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपये की बजाय 942 रुपये में मिल रहा है। इससे पहले 7 मार्च को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।
शहर
अब किस शहर में कितने हुए दाम?
मुंबई में अब गैस सिलेंडर 941 रुपये का मिलेगा, जबकि पहले 912 रुपये का मिल रहा था। इसी तरह कोलकाता में 939 की बजाय 968, चेन्नई में 928 की बजाय 957, भोपाल में 918 की जगह 947, जयपुर में 916 की जगह 945, पटना में 1,011 की जगह 1,040 और रायपुर में 984 की जगह 1,013 रुपये का मिल रहा है। इसी महीने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ था।
वजह
क्यों बढ़ी कीमत?
समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियां हर सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान उठा रही थीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घरेलू स्तर पर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की आपूर्ति की लागत बढ़कर लगभग 1,600 रुपये हो गई है।
कांग्रेस
कांग्रेस ने साधा निशाना
गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा, ''महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला है। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा कर दिया गया। मोदी का फंडा साफ है- जनता से वसूली करो, अमीर दोस्त की तिजोरी भरो।' गोवा कांग्रेस ने कहा, 'LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इससे पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों पर और बोझ बढ़ गया है।'
पेट्रोल
कुछ हफ्तों में पेट्रोल-डीजल समेत CNG के दाम भी बढ़े
पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम भी बढ़े हैं। पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी हैं। वहीं, CNG भी करीब 6 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। कंपनियों को पेट्रोल पर करीब ₹11 प्रति लीटर और डीजल पर ₹33.6 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। 1 जून को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।