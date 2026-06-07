घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हुआ, 3 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम

वजह

क्यों बढ़ी कीमत?

समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियां हर सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान उठा रही थीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घरेलू स्तर पर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की आपूर्ति की लागत बढ़कर लगभग 1,600 रुपये हो गई है।