वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है

वाणिज्यिक गैस हुई महंगी, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 42 रुपये बढ़े

लेखन आबिद खान 10:06 am Jun 01, 202610:06 am

क्या है खबर?

महीने की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाली वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3113.50 रुपये हो गई है। साथ ही 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये तक का इजाफा किया गया है। अब सभी महानगरों में सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपये को पार कर गई है।