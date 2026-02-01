बजट 2026: कैंसर की दवाएं, बैटरी और विदेश यात्रा; क्या-क्या होगा सस्ता?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कुछ ऐलान नहीं किए गए, लेकिन कस्टम ड्यूटी पर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसके बाद कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की है। इसके बाद ये दवाएं सस्ती होंगी। आइए जानते हैं क्या-क्या सस्ता हो सकता है।

दवाएं कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई हैं। यानी ये सस्ती हो जाएंगी। विशेष आर्थिक जोन (SEZ) में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी। ये बिक्री की सीमा के अधीन होगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात होने वाले सामान पर ड्यूटी 20 से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी। SEZ की उत्पादन यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है।

कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी पर ये बड़े ऐलान रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पर छूट मिलेगी। नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी कस्टम ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी। इससे उत्पादन और निर्यात में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

विदेश यात्रा विदेश यात्रा भी होगी सस्ती सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले TCS की दर को 5 से 20 फीसदी के दायरे से घटाकर केवल 2 प्रतिशत कर दिया है। इससे विदेश घूमने या ट्रैवल पैकेज लेने वालों को फायदा होगा। इसके अलावा निजी इस्तेमाल के लिए आयात किए गए सभी उत्पादों पर टैरिफ 20 से घटाकर 10 प्रतिशत हो गया है। नागरिक विमान पार्ट्स बनाने के लिए कच्चा माल आयात करने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

