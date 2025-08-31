सितंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सितंबर, 2025 के लिए बैंकों की छुट्टी जारी कर दी है। इस दौरान कई राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों के कारण कुल 15 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इनमें करमा पूजा, ओणम, ईद-ए-मिलाद, नवरात्रि स्थापना, दुर्गा पूजा और महाराजा हरि सिंह जी की जयंती शामिल हैं। सभी रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ग्राहकों से अपील की गई है कि वे अपनी जरूरतें पहले से पूरी कर लें।

#1 सितंबर के पहले पखवाड़े की छुट्टियां इस साल सितंबर महीने की शुरुआत 3 सितंबर को झारखंड में करमा पूजा की छुट्टी से होगी। इसके अगले दिन 4 सितंबर को केरल में पहला ओणम मनाया जाएगा। 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद और थिरुवोनम के अवसर पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 6 सितंबर को सिक्किम और छत्तीसगढ़ में ईद-ए-मिलाद और इंद्रजात्रा के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

#2 नवरात्र और अन्य क्षेत्रीय अवकाश सितंबर के मध्य में भी कई छुट्टियां रहेंगी। 12 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के बाद बैंक बंद रहेंगे। 22 सितंबर को राजस्थान में नवरात्र स्थापना की छुट्टी होगी। इसके अगले दिन 23 सितंबर को जम्मू-कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिस वजह से राज्यभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इन दिनों ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें।