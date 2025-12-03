रुपये में गिरावट को बजाज ने बताया 'पार्टी टाइम', जानिए ऐसा क्यों कहा 

मुनाफा

कंपनी हुआ 200 करोड़ रुपये का मुनाफा

कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कहा है, "रुपये की कीमत में धीरे-धीरे गिरावट हमारी जैसी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसका लगभग 50 फीसदी राजस्व अंतरराष्ट्रीय बाजार से आता है। यह हमारे खुदरा बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में भी बहुत मददगार है।" बजाज का निर्यात इस साल 2 अरब डॉलर (180 अरब रुपये) से अधिक रहा है। डॉलर के मुकाबले प्रत्येक 1 रुपये कीमत गिरने से कंपनी को 200 करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है।