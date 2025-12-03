चांदी की कीमत आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई

रिकाॅर्ड स्तर पर पहुंची चांदी की कीमत, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

मजबूत वैश्विक संकेतों और रुपये में भारी गिरावट के कारण बुधवार (3 दिसंबर) को घरेलू बाजार सोना-चांदी के वायदा भाव में तेजी आई है। चांदी 3,126 रुपये बढ़कर रिकॉर्ड 1.84 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि सोने का वायदा भाव बढ़कर 1.30 लाख रुपये/10 ग्राम हो गया। इंट्राडे में सोने की कीमत 1.28 लाख रुपये/ 10 ग्राम के बीच बना रहा। विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट के कारण सर्राफा कीमतों में और तेजी आई।