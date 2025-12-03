रिकाॅर्ड स्तर पर पहुंची चांदी की कीमत, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
मजबूत वैश्विक संकेतों और रुपये में भारी गिरावट के कारण बुधवार (3 दिसंबर) को घरेलू बाजार सोना-चांदी के वायदा भाव में तेजी आई है। चांदी 3,126 रुपये बढ़कर रिकॉर्ड 1.84 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि सोने का वायदा भाव बढ़कर 1.30 लाख रुपये/10 ग्राम हो गया। इंट्राडे में सोने की कीमत 1.28 लाख रुपये/ 10 ग्राम के बीच बना रहा। विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट के कारण सर्राफा कीमतों में और तेजी आई।
बदलाव
MCX पर कैसा रहा सोने-चांदी का प्रदर्शन?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी, 2026 अनुबंध के लिए सोना वायदा भाव 1,007 रुपये या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 1.30 लाख रुपये/10 ग्राम हो गया। चांदी वायदा भी बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मार्च, 2026 डिलीवरी के लिए सफेद धातु का भाव 3,126 रुपये या 1.72 प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख रुपये/किलोग्राम हो गया। अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वैश्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी आई।
कारण
इस कारण रुपये में आई गिरावट
सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी बुधवार को रुपये के पहली बार 90 के स्तर को पार करने के कारण बताई जा रही है। सुबह के कारोबार में रुपये 6 पैसे गिरकर 90.02 पर आ गया। यह गिरावट बैंकों की ओर से लगातार डॉलर की मांग और विदेशी फंडों की निकासी से धारणा के कारण हुई। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में मिला-जुला रुख रहा, क्योंकि बाजार रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।