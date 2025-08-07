टैरिफ से बचने के लिए ऐपल अमेरिका में करेगी 8,700 अरब रुपये का निवेश

लाभ अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा ऐपल के CEO टिम कुक ने कहा कि कंपनी 4 वर्षों में अमेरिकी निवेश को 600 अरब डॉलर (लगभग 52,000 अरब रुपये) तक ले जाएगी और नया मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में अमेरिका की 10 कंपनियों के साथ साझेदारी होगी, जो ऐपल उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाती हैं। कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का आभार जताया। इस विस्तार से अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में नई नौकरियों और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पोस्ट Apple is expanding our US commitment to $600 billion over the next four years. And our new American Manufacturing Program will bring even more jobs and advanced manufacturing to the US. pic.twitter.com/6KWkTGJN3O — Tim Cook (@tim_cook) August 6, 2025

निर्माण AI और चिप निर्माण पर रहेगा खास ध्यान फरवरी में ही ऐपल ने संकेत दिए थे कि उसका मौजूदा निवेश मुख्य रूप से AI, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर विकास और सिलिकॉन इंजीनियरिंग पर केंद्रित होगा। नए निवेश से कंपनी अपने प्रमुख पार्टनर्स कॉर्निंग और एमकोर के साथ संबंधों को और मजबूत कर रही है। कॉर्निंग, आईफोन और ऐपल वॉच के लिए ग्लास बनाती है, जबकि एमकोर चिप पैकेजिंग और परीक्षण कार्य करती है। इससे अमेरिका में पूरी सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने की कोशिश की जा रही है।