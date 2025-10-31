आईफोन 17 की मांग बढ़ने से ऐपल ने भारत में बनाया नया राजस्व रिकॉर्ड

भारत की बाजार में ऐपल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में लगभग 9,050 अरब रुपये की वैश्विक बिक्री दर्ज की और भारत में अब तक का सबसे अधिक राजस्व हासिल किया। ऐपल के CEO टिम कुक ने बताया कि ऐपल 17 की बड़ी मांग इस सफलता का मुख्य कारण रही। उन्होंने कहा कि यह तेजी दिसंबर तिमाही में भी जारी रहने की उम्मीद है और भारत ऐपल के लिए एक प्रमुख बाजार बनता जा रहा है।

मांग आईफोन 17 की रिकॉर्ड तोड़ मांग आईफोन 17 भारत और दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। 19 सितंबर को लॉन्च के बाद से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति उस गति से नहीं चल पा रही है। खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, आईफोन 17 सीरीज की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। ऐपल ने बताया कि वह उत्पादन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि ग्राहकों तक समय पर फोन पहुंचाया जा सके।

बढत भारत में आईफोन की बिक्री में 25 प्रतिशतकी बढ़ोतरी मार्केट ट्रैकर IDC के आंकड़ों के मुताबिक, ऐपल 2025 तक भारत में 1.55 करोड़ आईफोन बेच सकता है, जो साल-दर-साल 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वहीं, भारत में कुल स्मार्टफोन बिक्री घटने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि यह वृद्धि आईफोन 17 के फीचर्स, आकर्षक ऑफर्स और छोटे शहरों में बढ़ती किफायती योजनाओं के कारण हुई है। इससे ऐपल का भारत में मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है।