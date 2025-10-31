LOADING...
अमेजन ने क्यों की 14,000 कर्मचारियों की छंटनी? CEO एंडी जेस्सी ने बताई असली वजह 

ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन ने हाल ही में करीब 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का फैसला लिया है। इस बड़े कदम के बाद कई लोगों ने माना कि छंटनी की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक या आर्थिक तंगी है। हालांकि, अब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेस्सी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पैसे या AI की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी की 'संस्कृति' को फिर से मजबूत करने के लिए लिया गया है।

एंडी जेस्सी ने बताई छंटनी की असली वजह

जेस्सी ने कहा कि छंटनी का यह फैसला वित्तीय कारणों या AI से प्रेरित नहीं है। उन्होंने बताया कि अमेजन ने पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों, स्थानों और बिजनेस सेक्टरों में तेजी से विस्तार किया, जिससे कई स्तर और परतें बन गईं। इस कारण वास्तविक काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी और स्वामित्व कमज़ोर हो गया था। इसलिए यह कदम काम की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया।

कर्मचारियों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज

अमेजन के कर्मचारियों की संख्या 2021 में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, जब कंपनी में 16 लाख से अधिक लोग काम कर रहे थे। SEC की फाइलिंग के अनुसार, यह संख्या पिछले साल घटकर लगभग 15 लाख रह गई। जेस्सी ने कहा कि परतें बढ़ने से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए कंपनी फिर से दुनिया के सबसे बड़े 'स्टार्टअप' की तरह काम करने की दिशा में लौट रही है।

छंटनी के बावजूद अमेजन की बिक्री में बढ़ोतरी

हाल ही में जारी तिमाही रिपोर्ट में अमेजन की बिक्री साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़कर 180 अरब डॉलर (लगभग 16,000 अरब रुपये) तक पहुंच गई। कंपनी ने कहा कि छंटनी भविष्य में AI की दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए सक्रिय बने रहने के लिए की गई है। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारियों में चिंता बढ़ी है कि भविष्य में तकनीक इंसानों की जगह न ले ले। आय रिपोर्ट के बाद अमेजन शेयरों में 13 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।