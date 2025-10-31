एयर इंडिया ने टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से 100 अरब रुपये की वित्तीय सहायता मांगी

भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया इन दिनों वित्तीय संकट का सामना कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया ने टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से कम से कम 100 अरब रुपये की मदद मांगी है। जून में हुए घातक विमान हादसे ने एयरलाइन को गंभीर संकट में डाल दिया है। यह मदद एयरलाइन के सिस्टम सुधार, सेवाओं के विकास और इंजीनियरिंग तथा रखरखाव विभागों के आधुनिकीकरण के लिए मांगी जा रही है।

मदद किस रूप में हो सकती है मदद? ब्लूमबर्ग ने कहा कि वित्तीय सहायता मालिकों के हिस्सेदारी अनुपात के हिसाब से होगी। टाटा समूह के पास एयर इंडिया की 74.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। मालिक तय करेंगे कि यह मदद ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में होगी या इक्विटी के माध्यम से होगी। एयरलाइन के CEO ने इस सप्ताह आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार का संकल्प दोहराया और बताया कि इससे संचालन की क्षमता बढ़ेगी।

हादसा जून में हुआ विमान हादसा इस साल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान AI171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोग मारे गए। CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा कि यह घटना यात्रियों और उनके परिवारों के लिए विनाशकारी थी। एयरलाइन प्रभावित लोगों की मदद और उनकी आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।