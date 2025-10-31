क्या 30 दिनों में सुधर सकता है क्रेडिट स्कोर? जानिए सच्चाई

क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति की वित्तीय साख को दिखाता है, जो भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड पाने की संभावना तय करता है। यह स्कोर भुगतान की आदतों और कर्ज के उपयोग पर निर्भर करता है। आजकल बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या केवल 1 महीने में क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि 30 दिनों के भीतर क्रेडिट स्कोर सुधर सकता है।

#1 कम समय में क्या सुधार संभव है? अगर आपकी प्रोफाइल सामान्य है और कोई बड़ी गलती नहीं है, तो 30 दिनों में मामूली सुधार देखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर बिल समय पर चुकाया जाए, स्टेटमेंट की तारीख से पहले कार्ड का बैलेंस घटाया जाए और किसी नई लोन या कार्ड के लिए आवेदन न किया जाए। रिपोर्ट में अगर कोई छोटी गलती है और आप उसे जल्दी सुधारवाते हैं, तो अगली रिपोर्ट में फर्क दिख सकता है।

#2 तेज सुधार के लिए जरूरी कदम क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ आसान कदम बेहद असरदार साबित हो सकते हैं। सभी भुगतान ऑटो-पे पर रखें, ताकि कोई देरी न हो और रिकॉर्ड साफ बना रहे। कार्ड का उपयोग 30 प्रतिशत से नीचे रखें और नए कार्ड या लोन के आवेदन से बचें। अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर उसमें मौजूद गलतियों को ध्यान से ठीक कराएं। अगर कोई बंद अकाउंट गलत दर्ज है, तो उसे सही कराना भी आपके स्कोर सुधार में काफी मदद करता है।