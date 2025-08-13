मर्सिडीज AMG CLE 53 बनाम BMW M2: दोनों से किस लग्जरी कार पर करें विचार? 

LOADING...
मर्सिडीज AMG CLE 53 भारत में BMW M2 को टक्कर देगी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 13, 2025
06:42 pm
क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में AMG CLE 53 कूपे को लॉन्च कर दिया है। नई CLE कूपे के साथ AMG के भारत लाइनअप में कुल 10 मॉडल हो गए हैं। यह 2-दरवाजे वाली लग्जरी परफॉर्मेंस कार 8 रंगों- सन येलो, स्पेक्ट्रल ब्लू, पैटागोनिया रेड मेटैलिक, ओब्सीडियन ब्लैक, ओपलाइट व्हाइट, अल्पाइन ग्रे, ग्रेफाइट ग्रे और स्पेक्ट्रल ब्लू मैग्नो में उपब्लध होगी। भारतीय बाजार में यह BMW M2 से मुकाबला करेगी। कार की तुलना से समझें दोनों में से कौनसी बेहतर है।

एक्सटीरियर 

कैसा है दोनों लग्जरी कारों का लुक?

CLE 53 में ढलान वाली छत और लंबे बोनट के साथ कूपे प्रोफाइल है, जिसमें काले मल्टी-स्पोक 20-इंच अलॉय व्हील, लो-स्लंग स्टांस और फोर्क्ड एयर इनटेक परफॉर्मेंस निखारते हैं। इसके अलावा वर्टिकल स्लैट्स के साथ पैनामेरिकाना ग्रिल, फंक्शनल हुड स्कूप, स्लीक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और डिफ्यूजर में गोल क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स है। M2 में हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली फ्रेमलेस ग्रिल, चौकोर एयर कर्टेन, एडाप्टिव LED हेडलाइट्स, फ्लेयर्ड-आउट साइड स्कर्ट, स्पोर्टी डिफ्यूजर, ब्लैक-आउट एग्जॉस्ट, आगे-पीछे 19/20-इंच के M लाइट डबल-स्पोक अलॉय हैं।

इंटीरियर 

आरामदायक है दोनों का केबिन 

इंटीरियर देखें तो AMG CLE 53 के केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ स्पोर्टी टच है। इसमें ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट बकेट सीट्स, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर अल्केन्टारा लेदर फिनिश, AMG फ्लोर मैट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं। दूसरी तरफ BMW M2 का केबिन कंट्रास्ट सिलाई के 3 विकल्पों के साथ वर्नास्का ब्लैक लेदर से सुसज्जित है। इसमें हेडरेस्ट पर चमकदार M2 लोगो, M स्पोर्ट सीट्स, वैकल्पिक M कार्बन बकेट सीट्स और फ्लैट-बॉटम M लेदर स्टीयरिंग व्हील है।

फीचर 

इन सुविधाओं के साथ आती हैं ये गाड़ियां

AMG मॉडल में पोर्ट्रेट-स्टाइल 11.9-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डॉल्बी 17-स्पीकर बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम है। साथ ही टर्बाइन जैसे 5 AC वेंट, मेमोरी फंक्शन, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, ड्यूल-जोन ऑटो AC और जेस्चर कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट मिलता है। दूसरी ओर M2 में कर्व्ड डिस्प्ले के रूप में 14.9-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का क्लस्टर दिया है। इसमें 14-स्पीकर हर्मन कर्डन साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले और हीटेड सीट जैसे फीचर भी हैं।

सुरक्षा 

सुरक्षा के लिए मिलते हैं ये फीचर 

यात्रियों की सुरक्षा के लिए CLE 53 कूपे 8 एयरबैग, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से लैस है। इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट, ऑटो-पार्किंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। दूसरी तरफ BMW M2 में डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC), कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल (CBC) और एक्टिव M डिफरेंशियल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें कई एयरबैग, ABS और M डायनेमिक मोड भी दिया गया है, जो गाड़ी को फिसलने से रोकता है।

इंजन 

किसमें कितना दमदार है इंजन?

मर्सिडीज की कूपे में 3.0-लीटर, 3-सिलेंडर इनलाइन-6 इंजन लगा है, जो 48V माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट से जुड़ा है। यह 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप मिलता है और 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 4.2 सेकेंड में पकड़ लेती है। M2 को 3.0-लीटर, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड, इनलाइन-सिक्स इंजन के साथ पेश किया है। यह 8-स्पीड M स्टेपट्रॉनिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 4 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि 6-स्पीड मैनुअल वेरिएंट 4.2 सेकेंड लेता है।

कीमत 

इतनी है गाड़ियों की कीमत

मर्सिडीज AMG CLE 53 कूपे की कीमत 1.35 करोड़ रुपये है, जबकि BMW M2 को 1.03 करोड़ रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है। दोनों की गाड़ियां लुक के मामले में आकर्षक नजर आती हैं। फीचर्स में भी दोनों लगभग एक-जैसे ही नजर आती हैं। इंजन के मामले में मर्सिडीज कार थोड़ा आगे हैं, क्योंकि यह माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। ऐसे में CLE 53 कूपे बेहतर विकल्प हो सकती है, लेकिन इसके लिए कीमत ज्यादा चुकानी होगी।