MG कारों पर मिल रही 4 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
MG मोटर्स अपनी गाड़ियों पर जबरदस्त छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत 2024 और 2025 के मॉडल्स पर बचत कर सकते हैं। कॉमेट EV के 2025 मॉडल के एक्साइट FC, एक्सक्लूसिव FC और ब्लैकस्टॉर्म पर 56,000 रुपये तक की छूट के साथ आ रही है। 2024 मॉडल के चुनिंदा उच्च वेरिएंट पर भी इतना ही फायदा मिल रहा है, जबकि बेस एक्साइट और एक्सक्लूसिव पर 28,000 रुपये की बचत होगी। इसकी कीमत 7.50-10 लाख रुपये के बीच है।
हेक्टर
हेक्टर पर कितनी होगी बचत?
इस महीने MG एस्टर के मैनुअल पेट्रोल स्प्रिंट वेरिएंट पर 35,000 रुपये की छूट पा सकते हैं। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख से शुरू होकर 17.56 लाख रुपये तक जाती है। इसी के साथ हेक्टर के पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल पर 40,000 रुपये का एक समान लाभ मिल रहा है। इसमें 5, 6 और 7-सीटर सभी विकल्प शामिल है। इस SUV को 14.50 लाख से 23.84 लाख रुपये के बीच कीमत पर खरीदा जा सकता है।
सर्वाधिक छूट
इस माॅडल पर मिल रही सबसे ज्यादा छूट
कार निर्माता ZS EV के एग्जीक्यूटिव वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.34 लाख रुपये की छूट दे रही है, जबकि अन्य वेरिएंट पर सिर्फ लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बोनस के जरिए 40,000 रुपये का फायदा मिलेगा। इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 17.99-20.50 लाख रुपये के बीच है। MG ग्लॉस्टर इस महीने कुल 4 लाख रुपये के लाभ के साथ आ रही है। इसमें 3.5 लाख रुपये नकद छूट शामिल है। इसकी कीमत 41.05-45.53 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।