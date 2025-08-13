MG कारों पर इस महीने जबरदस्त छूट मिल रही है (तस्वीर: MG मोटर्स)

MG कारों पर मिल रही 4 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

MG मोटर्स अपनी गाड़ियों पर जबरदस्त छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत 2024 और 2025 के मॉडल्स पर बचत कर सकते हैं। कॉमेट EV के 2025 मॉडल के एक्साइट FC, एक्सक्लूसिव FC और ब्लैकस्टॉर्म पर 56,000 रुपये तक की छूट के साथ आ रही है। 2024 मॉडल के चुनिंदा उच्च वेरिएंट पर भी इतना ही फायदा मिल रहा है, जबकि बेस एक्साइट और एक्सक्लूसिव पर 28,000 रुपये की बचत होगी। इसकी कीमत 7.50-10 लाख रुपये के बीच है।