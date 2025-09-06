LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / BMW ने X7 पर घटाए 9 लाख रुपये, इन कंपनियों की लग्जरी कारें भी होंगी सस्ती 
लग्जरी कारों की कीमत में 10 फीसदी की कटौती होगी (तस्वीर: BMW)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 06, 2025
02:34 pm
क्या है खबर?

GST परिषद की ओर से वाहनों के टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव के कारण लग्जरी कार निर्माताओं ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती की है। इस कारण BMW, मर्सिडीज-बेंज और ऑडी जैसे प्रीमियम ब्रांड की कारों के खरीदारों को कीमत में 8-10 प्रतिशत की बचत होगी। लग्जरी कारों पर पहले के 28 प्रतिशत GST और 20-22 प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपकर के साथ कुल 50 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब समान रूप से 40 प्रतिशत लागू किया गया है।

BMW

BMW ने X7 पर की कटौती की घोषणा

BMW ने घोषणा की है कि GST में किए गए संशोधन से उसकी प्रमुख X7 SUV अब 9 लाख रुपये सस्ती होगी, जिसका लाभ सीधे ग्राहकों को मिलेगा। साथ ही BMW X1 की कीमत में करीब 5 लाख रुपये की कटौती किए जाने की संभावना है। इसके अलावा BMW XM की कीमत 26 लाख रुपये कम हो सकती है, जो वर्तमान की 2.6 करोड़ रुपये से घटकर 2.34 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

अन्य ब्रांड 

अन्य ब्रांड की गाड़ियां होंगी इतनी सस्ती

10 फीसदी तक की कटौती के हिसाब से मर्सिडीज-बेंज के प्रमुख मॉडल GLA की कीमत में 5 लाख रुपये की कमी आ सकती है। इसके बाद इसकी कीमत 50.5 लाख रुपये से गिरकर 45.45 लाख रुपये रह जाएगी। दूसरी तरफ पोर्शे 911 के दाम 20 लाख रुपये तक गिरने के बाद 2 करोड़ रुपये की जगह 1.8 करोड़ रुपये हो सकते हैं। इसके अलावा ऑडी Q5 नए कर स्लैब से 7 लाख रुपये तक सस्ती होने की संभावना है।