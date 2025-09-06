लग्जरी कारों की कीमत में 10 फीसदी की कटौती होगी (तस्वीर: BMW)

BMW ने X7 पर घटाए 9 लाख रुपये, इन कंपनियों की लग्जरी कारें भी होंगी सस्ती

क्या है खबर?

GST परिषद की ओर से वाहनों के टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव के कारण लग्जरी कार निर्माताओं ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती की है। इस कारण BMW, मर्सिडीज-बेंज और ऑडी जैसे प्रीमियम ब्रांड की कारों के खरीदारों को कीमत में 8-10 प्रतिशत की बचत होगी। लग्जरी कारों पर पहले के 28 प्रतिशत GST और 20-22 प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपकर के साथ कुल 50 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब समान रूप से 40 प्रतिशत लागू किया गया है।